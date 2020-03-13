«نيويورك تايمز»: اقتصاد دبي الأكثر تنوعاً خليجياً

المصدر: دبي- وائل الخطيب

أكدت صحيفة «نيويورك تايمز» أن اقتصاد دبي، المدعوم بالتجارة الخارجية والسياحة ومكانتها كونها مركزاً إقليمياً رئيساً لخدمات الأعمال، يعد الأكثر تنوعاً في منطقة الخليج. وقالت الصحيفة في تقرير: «إن معرض إكسبو 2020 دبي يُعد منصة عالمية للثقافة والأعمال والتكنولوجيا من خلال أجنحة 192 دولة مشاركة، إضافة إلى ما سيحفل به من فعاليات على مدى ستة أشهر».

وأضافت أن الاستعدادات لاستضافة المعرض العالمي، الذي يقام للمرة الأولى في مدينة شرق أوسطية، ما زالت قائمة على أشدها، من خلال تأكيد منظمي المعرض على أن الاستعدادات على مسارها الصحيح. ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم إكسبو: «نتشاور بشكل وثيق للغاية مع الجهات المعنية المحلية والمكتب الدولي للمعارض في باريس».

وكان متحدث باسم دائرة المالية في دبي قد قال لـ«رويترز» إن دبي ستنفق 30 مليار درهم (8.17 مليارات دولار) على مشروعات البنية التحتية المرتبطة بإكسبو بنهاية المعرض.