الإمارات: تفعيل قدرات إنتاج النفط إلى 4 ملايين برميل يومياً في أبريل

المصدر: أبوظبي – البيان

أعلن معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، أن لدى منتجي النفط في الإمارات قدرات إنتاجية كبيرة سيتم تفعيلها بسرعة في ظل الظروف الحالية للأسواق العالمية، آملاً باتفاق جديد بين المنتجين يدعم توازن السوق.

وقال في سلسلة تدوينات عبر «تويتر»، إن العمل باتفاقية خفض الإنتاج بين دول أوبك والمنتجين خارجها المعروف باسم «أوبك+»، التي حافظت على استقرار السوق سينتهي مع نهاية مارس، مؤكداً أن اتفاقية جديدة ضرورية لدعم سوق متوازن وأقل تقلباً.

وأعلن معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، أن أدنوك تمتلك إمكانية إمداد الأسواق بأكثر من 4 ملايين برميل يومياً في أبريل، وأنها تعمل على تسريع التقدم نحو هدف الوصول إلى سعة إنتاجية تبلغ 5 ملايين برميل يومياً.

وأشار إلى أن الشركة تمتلك اليوم مرونة كبيرة تتيح لها إمكانية التكيف مع متغيرات ومستجدات السوق، نتيجةً للتطور والنقلة النوعية التي شهدتها الشركة في السنوات الأخيرة، ما ساهم في تعزيز سرعة ومرونة وقدرة أدنوك على الاستجابة لمتغيرات الأسواق.

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