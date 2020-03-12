القسط الإضافي لتغطية العائلة في تأمين المركبات مخالفة

المصدر: ( أبوظبي - رامي سميح)

أوضحت هيئة التأمين أن تقاضي شركات التأمين قسطاً إضافياً لقاء التغطية التأمينية للمركبات لأفراد عائلة المؤمن له (العميل) يعتبر مخالفة.

وأكدت الهيئة، في بيان أمس، أن نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات حدد بأن التغطية التأمينية تشمل أفراد عائلة المؤمَّن له.

ونبهت الهيئة على ضرورة التزام شركات التأمين بالقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة عنها، وتفعيل أحكام القانون والتشريعات الصادرة عنها، بما يتلاءم مع قواعد ممارسة المهنة، الواجب اتباعها من قبل الهيئة.

وبدأت هيئة التأمين منذ 3 سنوات تطبيق «الوثيقة الموحدة» على المركبات التي مثلت نقلة نوعية نحو تطوير أداء سوق التأمين المحلي وقطاع تأمين المركبات وحماية حقوق حملة الوثائق.

ويشتمل النظام على تعريفة الأسعار لوثيقة تأمين المركبة من المسؤولية المدنية (والمعروف بالتأمين ضد الغير)، وهي إلزامية وفقاً لقانون السير، وتعريفة الأسعار لوثيقتي تأمين المركبة من الفقد والتلف ومن المسؤولية المدنية مجتمعتين «اختيارية».