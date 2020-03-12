الإمارات وجهة الإبداع الأولى إقليمياً

المصدر: (دبي - وائل الخطيب)

تصدرت الإمارات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قائمة أكثر 50 دولة إبداعاً في 2020 أصدرتها شركة «وارك» حديثاً، تفوقت فيها على الهند والسويد والصين ونيوزيلندا وكندا وهولندا وهونغ كونغ، محتلةً المرتبة 12 متقدمة عن ترتيبها السابق (16) في 2019.

وجاءت الولايات المتحدة في رأس القائمة تلتها المملكة المتحدة ثم البرازيل وأستراليا وفرنسا. أما عربياً فجاءت لبنان في المرتبة 17 والسعودية في المرتبة 33. وتذيلت القائمة الإكوادور وبورتوريكو في المرتبتين 49 و50 على التوالي.

وكان تصنيف «وارك» لأفضل الحملات الإعلانية والترويجية والشركات والدول على مستوى العالم من حيث الإبداع والتميز الإعلامي تم إطلاقه منذ عام 1999، إلى جانب تصنيفين آخرين هما: الـشركات الـ100 في الإعلام، والشركات 100 المؤثرة الذي صنف قوة تأثير الشركات منذ 2014.

ولرصد الشركات المؤثرة إعلاميا في قطاع الإعلان والحملات الترويجية، قامت «وراك» بتتبع مسابقات إعلانية مختلفة في جميع أنحاء العالم - تتطلب من المشاركين إظهار الإبداع الكامن وراء الحملة الإعلانية أو الترويجية، بحيث تُمنح الحملات (والعلامات التجارية والوكالات التي تقف وراءها) نقاطاً بناءً على الجوائز التي فازت بها في تلك المسابقات.

وحلت الدولة في المركز التاسع في فئة التميز الإعلامي في تصنيف الدول العشر الأكثر حصداً للجوائز الإعلامية برصيد 290.1 نقطة، فيما جاءت كل من الولايات المتحدة وأستراليا والصين في المراكز الثلاثة الأولى.