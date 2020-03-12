«دانوب» تطلق «أوليفز» باستثمارات 400 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دانوب العقاريّة» أمس، إطلاق «أوليفز» مشروعها العقاري الثالث عشر ضمن محفظة مشاريعها. وكشف رضوان ساجان، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «دانوب»، وعاطف رحمن، المدير والشريك في شركة «دانوب العقارية» عن تفاصيل المشروع خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في مقر الشركة بدبى.

ويضم مشروع «أوليفز»، الذي تبلغ قيمة الاستثمار فيه 400 مليون درهم 471 وحدة سكنية تتراوح بين شقق استوديو ووحدات مؤلفة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين. ويحتل المشروع موقعاً متميّزاً بمنطقة ورسان فيرست بالقرب من السوق الصيني «دراجون مارت» والمدينة العالمية، ويتميز بسهولة الوصول إليه عن طريق الشيخ محمد بن زايد.

ويوفر المشروع مجموعة واسعة من مرافق الراحة والترفيه، بما في ذلك النادي الصحي المزوّد بأفضل التجهيزات، وبركة سباحة، وغرف ساونا وجاكوزى، ومسجداً، ومضماراً للركض، بالإضافة إلى منطقة مخصصة لحفلات الشواء، وملاعب للأطفال، فضلاً عن توافر نظامٍ تكنولوجي متقدّم لتعزيز حماية وأمن القاطنين.

قال رضوان ساجان: يراعي هذا المشروع متطلّبات واحتياجات العملاء بالدرجة الأولى، حيث يوفر لهم معيشة فاخرة بأسعار معقولة، وعوائد جاذبة على إجمالي الاستثمار، وخطة دفع شهريّة عالية المرونة بنسبة 1%.

وأضاف: تمثل دبي سوقاً عقارية رائدة تتسم بالشفافية وتضمن تحقيق ربحية مجزية حين يتعلق الأمر بأنشطة الاستثمار، ويضمن مشروعنا الجديد تحقيق عوائد مرتفعة على الاستثمار، وزيادة رأس المال، وتبسيط مزاولة الأعمال التجارية، وتعزيز نمو الأنشطة الاقتصاديّة. علاوةً على ذلك، يوفر المشروع أسعاراً منخفضة للعقارات، وعائدات ممتازة لأنشطة التأجير، فضلاً عن خطط دفع مناسبة للمستثمرين.

وقال عاطف رحمن: مشروعنا الأحدث سيسهم في رفع قيمة محفظتنا إلى 4.5 مليارات درهم، وترسيخ حضورنا المتميز في القطاع.