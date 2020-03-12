«شوبا» تطلق «كريك فيستاس ريزيرفي»

المصدر: دبي ـ البيان

أطلقت شوبا العقارية برجها الجديد «كريك فيستاس ريزيرفي»، في «شوبا هارتلاند»، مشروع التطوير العقاري البالغة مساحته 8 ملايين قدم مربعة، في قلب مدينة محمد بن راشد آل مكتوم في دبي. ومن المقرر تسليمه في مارس 2023.

وتُطلق «شوبا العقارية» برجها الجديد بعد الإقبال الكبير على وحداتها السكنية في أبراج «كريك فيستاس» السابقة، من قبل المواطنين والمشترين العرب. وتقدم الأبراج فرصة استثمارية جذابة للمشترين الإماراتيين الذين يشكلون نسبة 35 % من إجمال المستثمرين في أبراج «كريك فيستاس».

وأطلقت «شوبا العقارية» تسمية «العُلا» على الطوابق الثلاثة العلوية في برجها الجديد الذي يتكون من طابق أرضي، و3 طوابق مخصصة لمواقف السيارات يعلوها 33 طابقاً.

وقالت جوسنا هدغي، رئيسة شوبا العقارية: لطالما أكدت «شوبا العقارية» قدرتها على استقطاب الاهتمام الكبير من المشترين الإماراتيين والعرب والدوليين. وتركز «شوبا العقارية» في مشروعاتها على كل عنصر من عناصر التصميم والتنفيذ، لضمان تجربة عيش مبتكرة، وتوفير مستويات فائقة من الراحة والرفاهية للمقيمين فيها.

ويوفر البرج المكوّن من 33 طابقاً، إطلالات بانورامية على وسط مدينة دبي ومحمية رأس الخور للحياة البرية، كما يضم 330 وحدة سكنية مختلفة المساحة تتنوع بين وحدات ذات غرفة واحدة تتراوح مساحتها بين 487 و558 قدماً مربعة، بأربعة تصاميم مختلفة، ووحدات سكنية ذات غرفتين تتراوح مساحتها بين 800 و937 قدماً مربعة بتصميمين مختلفين.