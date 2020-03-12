عملاء «ليف.» يطّلعون على التقييم الائتماني

المصدر: دبي - البيان

تتعاون «ليف» Liv.، منصة الخدمات المصرفية الرقمية التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، مع «شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية» لتمكين عملائها من الاطلاع بسهولة على تقييمهم الائتماني الصادر عن الشركة، حيث يمكنهم الحصول عليه مباشرة بمجرد الضغط على خيار «التقييم الائتماني» في تطبيق Liv.



قال أحمد المرزوقي، نائب رئيس تنفيذي أول والمدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني: يسعدنا التعاون مجدداً مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية لتمكين عملاء Liv. من الاطلاع على تقييمهم الائتماني مباشرة عبر التطبيق، الأمر الذي يساعد عملاءنا من جيل الألفية و«الجيل زد» في الحفاظ على تقييم ائتماني جيد وبقاعدة عملائها التي تضم 350 ألف عميل، سرعان ما رسخت Liv. مكانتها كبنك مفضل للعملاء في أوساط الأجيال الجديدة، ولهذا نلتزم باستكشاف سبل جديدة لمساعدتهم على تحقيق المزيد من أهدافهم ومواصلة إدارة أموالهم بكفاءة عالية.

وقال مروان لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية: «يسعدنا التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني كأول بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة يستخدم قنواتنا الجديدة لواجهة برمجة التطبيقات لتمكين عملائه من الحصول على تقييمهم الائتماني عبر تطبيق Liv.

وبهذا أصبح بإمكان الأفراد الحصول على تقييمهم الائتماني عبر تطبيقاتهم الخاصة بالخدمات المصرفية والمدفوعات، الأمر الذي يتيح لهم متابعة مدى جدارتهم الائتمانية بسهولة وبساطة».



