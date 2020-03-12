جي إف إتش: موظف «الفضائية» مدان

المصدر: (دبي - مشرق علي حيدر)

أكدت مجموعة جي إف إتش المالية أمس، أن ما عرضته إحدى القنوات الفضائية مؤخراً وتناولت في إحدى فقراته أحد استثمارات المجموعة وإحدى القضايا ضد موظف سابق، عار عن الصحة. وأوضحت في بيان لسوق دبي المالي، أن «ديفيد هيغ» الذي ظهر في القناة والذي شغل سابقاً منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة «جي إف إتش كابيتال دبي»، كان مداناً بتهمة اختلاس 5 ملايين دولار الذي قضى بسببها عامين في السجن.

وأضافت أن المجموعة حصلت على حكم نهائي بشأن مطالبة مدنية ضد هذا الشخص لاسترداد المبالغ التي اختلسها في 4 يوليو 2018 والمجموعة بصدد تنفيذ هذا الحكم في دبي وبريطانيا، مشيرة إلى أنها لن تتراجع عن استرداد المبالغ المختلسة من قبل ذلك الموظف السابق.