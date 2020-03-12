برنامج تمويل التجارة العربية يوافق على طلبات بقيمة 210 ملايين دولار

المصدر: (أبوظبي - وام)

وافق مجلس إدارة برنامج تمويل التجارة العربية خلال اجتماعه الـ 121، أمس، بمقر البرنامج في أبوظبي برئاسة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة على 81 طلباً لتمويل صفقات تجارية قيمتها 210 ملايين دولار.

واستعرض المجلس نشاط التمويل خلال الربع الأخير من العام 2019، والتقرير الشامل عن نشاط التمويل خلال 2019، إذ بلغ إجمالي حجم التمويل الذي وافق البرنامج على توفيره لوكالاته الوطنية في جميع الأقطار العربية منذ بداية العام 2019 نحو 1,086 مليون دولار، واستفادت بشكل مباشر وغير مباشر 16 دولة من الدول الأعضاء، إضافة إلى توفير التمويل بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي، من خلال اتفاقية المضاربة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

واطلع المجلس على جميع التطورات المستجدة خلال الفترة المتعلقة بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات مالية إقليمية ودولية للمشاركة والتوسع في أدوات التمويل لتوفيرها في خدمة التجارة العربية، إذ بدأ البرنامج توفير تسهيلات ائتمانية غير ممولة، وذلك بضمان التزامات الوكالات الوطنية لصفقات تجارية عربية مؤهلة.

كما اطلع المجلس على تقرير أداء المحافظ الاستثمارية لأموال البرنامج للربع الأخير من العام 2019 واعتمد البيانات المالية المدققة والتقرير السنوي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.