«العالمية القابضة» تستحوذ على حصص

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت شركة «العالمية القابضة» البدء بعملية الاستحواذ على حصص في شركتين بمجال تأجير الدراجات النارية وخدمات توصيل الطلبات. وأضافت الشركة، في إفصاح لسوق أبوظبي، أمس، أنها قررت البدء بالاستحواذ على 55% من حصص رأسمال «إيزي ليس» لتأجير الدراجات النارية وجميع أفرعها أن وجدت بواسطة الشركة التابعة «أي اتش سي كابيتال القابضة».

وستستحوذ الشركة على 67% من أسهم شركة «أب لفت» لخدمات توصيل الطلبات، بما يشمل كل أفرع الشركة إن وجدت، وذلك بواسطة «إيزي ليس» لتأجير الدراجات النارية. وأوضحت الشركة أن «إيزي ليس» لديها أسطول يضم أكثر من 11 ألف دراجة نارية.