بحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين أبوظبي والهند

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبل محمد المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بافان كابور سفير جمهورية الهند لدى دولة الإمارات، والوفد المرافق له في مقر الغرفة بأبوظبي. وقال المهيري: نأمل بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين أبوظبي والهند.

مشيراً إلى أن الإمارات ترتبط بعلاقات ثنائية متينة مع جمهورية الهند، في ظل الزيارات الرسمية والتاريخية المتبادلة بين قيادتي البلدين الصديقين، حيث نحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في مختلف المجالات، خاصة أن العلاقات بين البلدين شهدت نقلة نوعية كبيرة في المجالات كافة خلال السنوات الماضية، مدعومة بإرادة سياسية مشتركة من قيادتي البلدين.

وقال مدير عام غرفة أبوظبي: تعتبر الإمارات من أكثر الوجهات جذباً للاستثمارات الهندية، حيث يمارس المستثمرون الهنود أنشطتهم الاقتصادية والاستثمارية بحرية تامة، كما أن إمارة أبوظبي تتطلع إلى جذب مزيد من الاستثمارات الهندية في قطاعات متنوعة ومتعددة في ظل القرارات الاستثمارية المشجعة، التي أعلنت عنها الدولة مؤخراً.

من جهته، أوضح السفير الهندي أن زيارته تأتي في إطار الحرص على تعزيز أواصر التعاون والاستثمار بين الشركات الهندية ونظيرتها الإماراتية في ظل الفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارات بشكل عام وأبوظبي بشكل خاص.