%10 زيادة عملاء «الوثبة للتأمين»

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

أعلنت شركة الوثبة الوطنية للتأمين أن إستراتيجية التحول الرقمي التي انتهجتها قبل عام، قد أتت ثمارها من خلال زيادة نسبتها 10% في عدد العملاء. ويعزى نجاح استراتيجية الشركة في رفع عدد العملاء، لقدرتها في التكيف مع أحدث تقنيات التحول الرقمي، وخاصة فيما يتعلق بالتأمين على السيارات، فضلاً عن الأسلوب الابتكاري في عملياتها التشغيلية. ونتيجة لذلك، قام 18% من العملاء بشراء بوليصات التأمين على السيارات عبر الإنترنت خلال الـ5 أشهر الماضية.

وشملت ابتكارات الشركة التي أدت إلى هذا الإنجاز إدخال تقنية البلوك تشين في إجراءات المطالبات، مما أتاح معالجة سريعة وأكثر شفافية. حيث لا يمكن للعملاء فقط استخدام خدمة الإبلاغ عن مطالباتهم مباشرةً، وإنما أيضاً حصولهم على ميزة تمكنهم من معرفة حالات التأمين على السيارات وترتيب المساعدة على الاسترداد، وتقنية تحديد مواقعهم بالضبط بجانب الطرق وتتبع مطالباتهم. وأطلقت الشركة مؤخراً موقعها للتجارة الإلكترونية، وقامت بتحديث تطبيقات الهواتف الذكية وأدخلت خدمة التواصل عبر الواتس آب، حيث يوفر روبوت الدردشة سهولة الاستخدام.