«دائرة السياحة» في أبوظبي تؤجل جميع فعاليات شهري مارس وأبريل

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

في تعميم جديد، وجهت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي جميع المنشآت السياحية والفندقية بتأجيل جميع الفعاليات في إمارة أبوظبي لشهري مارس وأبريل 2020، تماشياً مع التدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا «كوفيد – 19».

وقالت الدائرة، في تعميم صدر منذ قليل موجه إلى مدراء المنشآت السياحية ومنظمي الفعاليات وملاك القاعات والمطاعم السياحية حصلت «البيان على نسخة منه، أن تطبيق هذه التعليمات سيبدأ من تاريخه.

وأوضحت الدائرة انه سيتم تفتيش المنشآت السياحية وجميع مرافقها من قبل مفتشي الدائرة للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات، مشددة على ضرورة الالتزام بهذه التعليمات تفادياً للإجراءات القانونية التي ستتخذ بشأن وفق التشريعات النافذة.

وفى وقت سابق اليوم، طلبت دائرة الثقافة والسياحية بأبوظبي من جميع المنشآت السياحية والفندقية في الإمارة بالامتناع عن تقديم الشيشة في جميع المرافق.