برامج قيادية من «إيرباص» للمواطنين بـ«الإمارات»

المصدر: دبي - البيان

وقّعت مجموعة الإمارات و«أكاديمية إيربيزنس» التابعة لإيرباص مذكرة تفاهم لتوفير برنامج إيرباص القيادي لمواطني الإمارات العاملين في مجموعة الإمارات. وقّع المذكرة أميرة الفلاسي، نائب رئيس توظيف وتطوير الموارد البشرية الوطنية في مجموعة الإمارات، وسيرج جولوفيير، رئيس المبيعات والتسويق في «أكاديمية إيربزنس»، التي تعد المركز التعليمي لأنظمة الطيران والفضاء البيئية بإيرباص.

ويتيح الاتفاق، أمام موظفي مجموعة الإمارات المواطنين ذوي الإمكانيات الواعدة، فرصة الاستفادة من برنامج إيرباص القيادي، الذي يهدف إلى تزويد قادة الحاضر والمستقبل الإماراتيين بالمعارف والمهارات اللازمة لتطورهم الشخصي والوظيفي في بيئة العمل المتغيرة باستمرار. ويستغرق البرنامج 10 أيام، وسيجرى في «أكاديمية إيربيزنس» بمقر جامعة إيرباص للقيادة بمدينة تولوز الفرنسية.

وقالت أميرة الفلاسي: «تطوير مواردنا البشرية الوطنية هو استثمار في موظفينا وفي مستقبل مجموعة الإمارات، ونتطلع إلى شريكنا إيرباص لتصميم برنامج خاص يُمكّن قادة مجموعتنا المستقبليين، ويعزز المهارات القيادية التي يحتاجون إليها لإدارة تطورهم الذاتي والتعلم والعمل الجماعي، ويضمن ارتقاءهم وتقدمهم المهني والوظيفي بالمجموعة».

وقال سيرج جولوفيير: «نتطلع من خلال الاتفاق إلى تقديم أفضل ما لدينا من خبرات وموارد ومعارف في قطاع الطيران وتسخيرها لتطوير مهارات موظفي مجموعة الإمارات، وتزويدهم بأعلى المعايير التعليمية العالمية في القطاع. كما يبرز الاتفاق التزام إيرباص المستمر بالتعاون مع شركائها وتطوير المواهب المحلية لتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة في المجتمعات التي تعمل بها الشركة».

وبإضافة برنامج إيرباص القيادي، أصبحت مجموعة الإمارات توفر الآن 12 برنامجاً متنوعاً لتدريب وتطوير مواردها البشرية الوطنية.

وتقوم «أكاديمية إيربيزنس» بتصميم وتقديم حلول تعليمية لتطوير معارف ومهارات وسلوكيات العاملين ضمن صناعة الطيران وخارجها في جميع أنحاء العالم.