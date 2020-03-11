تريليون درهم ناتج 55.3 ألف منشأة اقتصادية في أبوظبي

أبوظبي- عبد الحي محمد

كشف مركز إحصاء أبوظبي، عن وجود 55.3 ألف منشأة اقتصادية في أبوظبي، بلغ ناتجها الإجمالي 1.26 تريليون درهم بنهاية 2018. ووفقاً لتقرير أصدره المركز عن المنشآت الاقتصادية في أبوظبي، تتوزع هذه المنشآت على 4 فئات، وهي المنشآت الاقتصادية متناهية الصغر، ويصل عددها إلى 33.76 ألفاً، تشكل نسبة 61 %، تليها المنشآت الاقتصادية الصغيرة، بعدد 18.9 ألف منشأة ونسبة 34 %، ثم المنشآت المتوسطة بعدد 1529 منشأة، بنسبة 2.7 %، وأخيراً المنشآت الكبرى، وعددها 1087 منشأة بنسبة 1.9 %.

ورغم قلة عدد المنشآت الكبيرة، إلا أنها تقود حركة النشاط الاقتصادي في الإمارة، حيث ساهمت في الناتج الإجمالي، بقيمة 943.3 مليار درهم، تشكل نسبة 74 %. وتزيد حصتها في الناتج غير النفطي عن 64 %، كما تزيد هذه النسبة في الناتج النفطي إلى أكثر من 74.4 %. وتتركز المنشآت الكبرى في قطاع التشييد، بعدد 429 منشأة، وبنسبة 39.4 %، ثم قطاع الصناعة التحويلية 123 منشأة، وبنسبة 11.3 %.

وتسهم المنشآت متناهية الصغر بقيمة 62.9 مليار درهم في الناتج الإجمالي بحصة 4.9 %، والمنشآت الصغيرة بقيمة 131.9 مليار درهم، وحصة 10.4 %، والمنشآت المتوسطة بقيمة 129.9 مليار درهم، وبحصة 10.2 %. وبلغت القيمة المضافة للمنشآت الاقتصادية في نهاية عام 2018، نحو 848.9 مليار درهم، كما بلغ التكوين الرأسمالي لها 93.8 مليار درهم. ويعمل في المنشآت الاقتصادية بأبوظبي 1.87 مليون عامل، منهم 1.81 مليون من غير المواطنين، بنسبة 96.5 %، و65 ألف مواطن، بنسبة 3.5 %، كما يبلغ عدد العاملين الذكور 1.66 مليون عامل، بنسبة 88.8 %، والإناث 209 آلاف، بنسبة 11.2 %.

وتتوزع المنشآت الاقتصادية في أبوظبي، على 14 قطاعاً اقتصادياً، وهي التعدين واستغلال المحاجر، الصناعة التحويلية، إمدادات الكهرباء والغاز والبخار، إمدادات المياه والمجاري، التشييد، النقل والتخزين، أنشطة خدمات الإقامة والطعام، المعلومات والاتصالات، الأنشطة المالية، أنشطة التأمين، الأنشطة العقارية، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، التعليم وصحة الإنسان، العمل الاجتماعي، الفنون والترفيه والتسلية.