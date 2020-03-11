معرض أبوظبي للقوارب في أكتوبر

المصدر: (أبوظبي - البيان)

من المقرر إقامة الدورة الثالثة لمعرض أبوظبي الدولي للقوارب المختص باليخوت والقوارب والرياضات البحرية ومعدات صيد الأسماك، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة بين 14 و17 أكتوبر 2020.

وسيتضمن المعرض الذي تنظمه شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» العديد من الفعاليات المشوقة، من بينها القوارب الفاخرة وصيد الأسماك، بالإضافة إلى الرياضات المائية. وستشهد دورة هذا العام أقساماً مميزة تشمل قسماً مخصصاً لتأجير القوارب، وآخر لبيع القوارب ذات التكلفة المعتدلة، وغيرها الكثير.

وقال سعيد بن خادم المنصوري، المدير التنفيذي لشركة «آيدكس» التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»: «يعد معرض أبوظبي الدولي للقوارب من أبرز الفعاليات الرئيسية لهذا العام، والتي تواصل تعزيز مكانة أبوظبي كمركز إقليمي لسياحة الأعمال، كما يأتي التزامنا بإقامة المعارض والمؤتمرات الرائدة عالمياً تماشياً مع أهداف خطة أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية لعام 2030».

وأكد المنصوري: «شكّل معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2019 منصة لـ 284 شركة عارضة من 27 دولة . ومن المتوقع أن يستقطب معرض 2020 أكثر من 300 جهة عارضة و28 ألف زائر».