«سي إن إن»: دبي تحولت بسرعة لوجهة سياحية فاخرة

المصدر: دبي- وائل الخطيب

قالت محطة سي إن إن، أمس، إن دبي التي تشتهر بناطحات السحاب المبهرة، تحولت بسرعة خارقة من مجرد قرية صيد صغيرة وادعة إلى وجهة سياحية عالمية فاخرة.

وتم بالفعل بناء عدد كبير من المباني المذهلة، في كثير من الأحيان بسرعة كبيرة، بما في ذلك فندق برج العرب من فئة الخمس نجوم، الذي افتتح في عام 1999. واليوم، تشتهر المدينة في جميع أنحاء العالم بهندستها المعمارية المميزة. وأبرز التقرير بعضاً من أشهر المباني، وعلى رأسها برج خليفة، الذي قال التقرير، إن القائمة لن تكتمل بدون أطول مبنى في دبي والشرق الأوسط والعالم، والذي انتزع عند افتتاحه في 2010 عرش أطول مبنى في العالم من برج تايبيه 101.

ومن أشهر المباني دبي مول، الذي يزوره سنوياً 80 مليون شخص. . وعززت المدينة مكانتها وجهة منتجعات فندقية رائدة بـ«أتلانتس النخلة» ومن المعالم الأخرى سكي دبي وفندق جميرا بيتش واوبرا دبي وبرج كيان.