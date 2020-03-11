"الاتحاد للطيران" تنقل رحلاتها إلى مطار بكين داشينغ في يونيو المقبل

المصدر: وام

تعتزم الاتحاد للطيران نقل جميع رحلاتها من أبوظبي إلى بكين، ومن بكين إلى ناغويا في اليابان، إلى مطار داشينغ الدولي PKX الجديد، في بكين، وذلك اعتبارًا من الأول من يونيو 2020.

وقال روبن كامارك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة الاتحاد للطيران: وقعت شركة أبوظبي للمطارات في شهر أكتوبر من العام الماضي، اتفاقية شراكة مع مطار داشينغ الدولي الجديد في بكين، من شأنها تعزيز حركة الربط بين العاصمتين، واليوم يسرّنا أن تكون الاتحاد للطيران من بين أوائل شركات الطيران في المنطقة التي تنقل رحلاتها إلى هذا الصرح المعماري .

وأضاف: منذ إطلاق رحلاتنا إلى بكين قبل 12 عامًا، شهدنا نموًا كبيرًا على صعيد الأسواق السياحية والملاحة الجوية، فضلاً عن الطلب القوي لسفر الترفيه والعمل وخدمات الشحن الجوي على حد سواء، تدعمها الرحلات المباشرة وشركاء الرمز، وسياسة الإعفاء المتبادلة بين البلدين لتأشيرات السفر، التي تم تطبيقها في شهر يناير من عام 2018، ومن شأن هذا الانتقال أن يعزز أكثر من التزامنا تجاه السوق الصينية والضيوف الصينيين، إلى جانب إسهامه في العلاقات الثنائية الواعدة للبلدين.

جدير بالذكر أن الاتحاد ستواصل تسيير رحلاتها اليومية بين أبوظبي وبكين، عبر طائرتها المتقدمة تقنيًا بوينغ 787 دريملاينر.