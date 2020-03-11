دبي تشهد إطلاق مشروع "أوليفز" باستثمارات 400 مليون درهم

المصدر: دبي- البيان

شهدت دبي اليوم إطلاق مشروع "أوليفز" العقاري باستثمارات 400 مليون درهم ، ويضم 471 وحدة سكنية، وهو المشروع الثالث عشر ضمن محفظة مشاريع " دانوب العقاريّة"، ويحتل المشروع موقعاً متميّزاً بمنطقة ورسان فيرست بالقرب من السوق الصيني "دراغون مارت" والمدينة العالمية، ويتميز بسهولة الوصول إليه عن طريق شارع الشيخ محمد بن زايد.

وقال رضوان ساجان، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "دانوب": "يراعي مشروع "أوليفز "متطلّبات واحتياجات العملاء بالدرجة الأولى، حيث يوفر لهم معيشة فاخرة بأسعار معقولة، وعوائد جذابة على إجمالي الاستثمار، وخطط دفع شهريّة عالية المرونة بنسبة 1%؛ كما حرصنا على ضمان أفضل قيمة من حيث الأسعار، والمرافق، والخدمات وغيرها. ويعكس المشروع التزامنا المستمر تجاه تلبية متطلبات السوق، وسعينا الدؤوب لتزويد عملائنا بأفضل تجارب المعيشة المنسجمة مع أرقى معايير الجودة والتميّز".

وأضاف قائلاً: "تمثل دبي سوقاً عقارية رائدة تتسم بالشفافية وتضمن تحقيق ربحية مجزية حين يتعلق الأمر بأنشطة الاستثمار، ويضمن مشروعنا الجديد تحقيق عوائد مرتفعة على الاستثمار، وزيادة رأس المال، وتبسيط مزاولة الأعمال التجارية، وتعزيز نمو الأنشطة الاقتصاديّة.



علاوةً على ذلك، يوفر المشروع أسعاراً منخفضة للعقارات، وعائدات ممتازة لأنشطة التأجير، فضلاً عن خطط دفع مناسبة للمستثمرين، ناهيك عن أجوائه العصرية والعالمية الفريدة.

وتناسب الأسعار الحالية للعقارات في المشروع احتياجات العملاء الذين ينشدون شراء منازلهم الخاصة، خصوصاً وأن شراء عقارٍ سكني في دبي يعتبر خياراً أفضل وأكثر جدوى مقارنة بالاستئجار، ولاسيما عند التخطيط للاستقرار والإقامة لفترت طويلة".