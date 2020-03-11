إطلاق «ظل» لتطوير مهارات رواد الأعمال

المصدر: دبي - البيان

أطلقت أكاديمية دبي لريادة الأعمال، الذراع التعليمية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، مبادرة «ظل».

وتهدف هذه المبادرة إلى إنارة الطريق لأصحاب المشاريع الناشئة، وذلك عن طريق تمكينهم وإتاحة المجال لهم للاستعانة بالمهارات والخبرات التي اكتسبها أعضاء ناجحون آخرون في المؤسسة، ومن ثم الانطلاق على أرض الواقع لممارسة تجربة العمل الحقيقية بثقة تامة، بعد حصولهم على المهارات والخبرات الضرورية.

وتهدف المبادرة إلى توفير فرصة مثالية لرواد الأعمال، وعلى وجه التحديد فئة الشباب من خلال توفير الفرص لهم للعمل في قطاع الصناعة وضمان الاستدامة لمشاريعهم، والمساعدة على تطوير شبكة من رواد الأعمال الناجحين وأصحاب الخبرة الذين أثبتوا تفوقًا في هذا المجال.

وستكون هذه الشبكة بمثابة جهة مرجعية تسهم بدورها في تطوير قدرات الأعضاء الجدد، والأخذ بأيديهم لإطلاق مشاريعهم الخاصة وتطويرها وضمان نجاحها على النحو الأمثل، في إطار حرص أعضاء المؤسسة على تقديم خدمة وطنية قيمة لرفد الاقتصاد ودعم الشباب المواطن، وتفعيل دورهم في الخدمة المجتمعية، عن طريق الاستفادة من الدعم الذي حصلوا عليه عند إطلاق مشاريعهم، وعلى نحو يسهم في نشر الثقافة بين الشباب، ليكون قدوة لغيرهم. وسيكتشف رواد الأعمال الجدد تلك التجارب الواقعية والناجحة للشركات الأخرى لفترة تتراوح من 4 إلى 8 أسابيع.

وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: يأتي إطلاق مبادرة «ظل» استجابة لمجموعة القرارات التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتطوير الخدمات المجتمعية للمواطنين والعمل مباشرة معهم، والاستعانة بأصحاب الخبرة منهم، من أجل تحقيق تغيير إيجابي حقيقي في المجتمع، والتي تهدف إلى تمكين رواد الأعمال الجدد الذين أطلقوا شركاتهم الناشئة، وربطهم مع حالات متميزة من الشركات الناجحة ورواد الأعمال التي توفر لهم نماذج يمكن الاقتداء بها، ليتمكنوا من تأسيس شركات مبتكرة ومشاريع ريادية.

وفي حوار مع رواد الأعمال، قال إبراهيم شاهين، رئيس شركة «آي جي تي» للاستثمار: كرائد عمل، لا يمكننا أن نوفي المؤسسة حقها لدعمها لنا حتى اليوم. وعرفانًا بذلك، سنبذل قصارى جهودنا لتوجيه الرواد الجدد المقبلين على التجارة، مع توفير كافة خبراتنا، لمساعدتهم على اتباع الخطوات الصحيحة، لتفادي الوقوع في أي أخطاء قد تعيق تقدمهم.