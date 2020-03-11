«دبي لصناعات الطيران المحدودة» أعادت شراء سندات بقيمة 70 مليون دولار

المصدر: (دبي ـ البيان)

أعلنت «دبي لصناعات الطيران المحدودة» أمس، أن مجلس إدارتها والمساهمين منحوا الشركة تفويضاً لإضافة 300 مليون دولار إلى برنامج إعادة شراء السندات الذي سيتم تنفيذه من خلال عمليات السوق المفتوحة.

وكشفت الشركة أنها قامت حتى الآن بإعادة شراء 555 مليون دولار من المبلغ الرئيسي لسنداتها المتداولة بموجب التفويضات السابقة البالغة قيمتها 600 مليون دولار.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي للشركة إنه ومنذ استئناف البرنامج الأسبوع الماضي أعادت شراء سندات بقيمة 70 مليون دولار، وأن الوضع في أسواق الائتمان يوفر فرصاً لشراء ديون مستحقة بمستويات سعرية مغرية. وتمتلك الشركة حالياً 2.75 مليار دولار من السندات المتداولة المستحقة في أسواق المال الأمريكية.