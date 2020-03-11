«أفايا» توفّر تطبيقاً مجانياً لدعم التواصل عن بعد في الدولة

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

أعلنت أفايا الشركة المتخصصة بحلول التواصل عن بعد أنها ستتيح إمكانيات التواصل والتعليم عن بُعد مجاناً حتى أغسطس المقبل لجميع المدارس والمؤسسات غير الربحية في الإمارات، وذلك عبر تطبيق Avaya Spaces، الذي يتيح التواصل المرئي العالي الدقة والوضوح مع حزمة من التقنيات الأخرى المبتكرة، كما أوضحت الشركة أنها ستوفّر تقنيات التطبيق مجاناً كذلك للمستشفيات في الدولة لدعم جهود التعامل مع فيروس كورونا.

وأكّد سافيو دياس، مدير أول هندسة المبيعات أفايا في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» أن إعداد واستخدام تطبيق Avaya Spaces القائم على السحابة أمر بسيط للغاية، فضلاً عن أنه يتيح التنزيل والاستخدام من خلال أي نوع من الأجهزة الذكية، من دون الحاجة لشراء جهاز إضافي عن بُعد.

مشيراً إلى أنه وفي ظل إغلاق المدارس حالياً هناك تقنية مهمة يتمتع بها التطبيق وهي مشاركة الملفات والعروض التقديمية وإمكانية تنسيق الدراسة بكفاءة بين الطلاب والتعاون بين الأساتذة والإدارة والآباء بغض النظر عن مكان تواجدهم، علاوة على التواصل الصوتي والمرئي العالي الدقة والوضوح، ما يحقق فائدة كبيرة وخاصة لطلاب المرحلة الثانوية والطلاب في الصفوف النهائية الأخرى وأيضاً في الاستعداد لفترة الامتحانات.

وأضاف: «تعمل أفايا مع عدد من المدارس في الإمارات، ويحقق التعاون نتائج مثمرة، كما يشهد استخدام Avaya Spaces في قطاع التعليم نجاحاً ملحوظاً في دول أخرى أيضاً، على سبيل المثال في إيطاليا بدأت مدرسة «Liceo» في استخدام التطبيق لتمكين التعليم عن بُعد، وتقوم المدرسة بتقسيم الطلاب في مجموعات تتكون من 21 طالباً للدراسة والتواصل المرئي مع الأساتذة في جلسات مباشرة، كما تقوم المجموعات أيضاً بتبادل الأنشطة الدراسية الصيفية والاستفادة من المناقشات الدراسية، كما يمكن للآباء الانضمام إليهم مما يعزز التجربة التعليمية.

وقال دياس: «نظراً لأن التطبيق قائم على السحابة، فإن فريق تقنية المعلومات في المؤسسات التعليمية يمكنه القيام بالإعداد اللازم لاستخدامه في المدارس بكل سهولة ويسر، وبالنسبة للطلاب والأساتذة كل ما يحتاجونه هو تنزيل التطبيق على أي جهاز ذكي للبدء في استخدامه».