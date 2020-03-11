«طيران الإمارات» تعيد السعوديين وتنقل العالقين وتخدم قمة العشرين برحلات خاصة

المصدر: دبي - البيان

ستشغل طيران الإمارات عدداً من الرحلات إلى الرياض وجدة والدمام خلال الفترة من 12 إلى 15 مارس الجاري، بموجب موافقة خاصة من سلطات السعودية.

يأتي تشغيل هذه الرحلات بهدف تسهيل عودة المسافرين المتأثرين جراء قيود السفر الأخيرة التي أعلنت عنها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وسيُسمح فقط للمواطنين السعوديين بالسفر على رحلات طيران الإمارات من دبي إلى الرياض وجدة والدمام، في حين سيتمكن الأشخاص من جنسيات أخرى الذين يحملون تصاريح حضور قمة مجموعة العشرين من السفر على الرحلات إلى الرياض فقط. وسيُسمح للركاب من غير المواطنين السعوديين فقط بالسفر على رحلات طيران الإمارات من المطارات الثلاثة.

وجدول الرحلات من 12ـــ15 مارس حسب التوقيت المحلي:

* دبي إلى جدة: تغادر الرحلة «ئي كيه 803» دبي الساعة 4:10 عصراً وتصل جدة الساعة 6:30 مساءً.

* جدة إلى دبي: تغادر الرحلة «ئي كيه 804» جدة الساعة 8:20 مساءً وتصل دبي الساعة 12:30 بعد منتصف الليل.

* دبي إلى الرياض: ستغادر الرحلة «ئي كيه 817» دبي الساعة 6:30 مساءً وتصل الرياض الساعة 7:40 مساءً.

* الرياض إلى دبي: تغادر الرحلة «ئي كيه 818» الرياض الساعة 9:25 ليلاً وتصل دبي الساعة 12:35 بعد منتصف الليل.

* دبي إلى الرياض: تغادر الرحلة «ئي كيه 819» دبي الساعة 7:00 صباحاً وتصل الرياض في الساعة 8:00 صباحاً.

* الرياض إلى دبي: تغادر الرحلة «ئي كيه 820» الرياض الساعة 9:50 صباحاً وتصل دبي الساعة 12:35 ظهراً.

* دبي إلى الدمام: تغادر الرحلة «ئي كيه 825» دبي الساعة 4:00 عصراً وتصل الدمام الساعة 4:30 عصراً.

* الدمام إلى دبي: تغادر الرحلة «ئي كيه 826» الدمام الساعة 5:55 مساءً وتصل دبي الساعة 8:20 مساءً.