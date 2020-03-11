3 شهادات أيزو لـ«تنظيم الاتصالات»

المصدر: (دبي ـ البيان)

حصلت إدارة الموارد البشرية في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على 3 شهادات للمواصفات القياسية، وهي شهادة أيزو 10015 في المبادئ التوجيهية للتدريب وشهادة أيزو 30408 في حوكمة الموارد البشرية وشهادة أيزو 30405 أيزو في نظام إدارة التوظيف. ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لخطط الهيئة ومبادراتها في مجال الموارد البشرية وتطبيقها لعملية تدقيق داخلية ومراجعة إدارية شاملة.

وقال سعيد السويدي نائب المدير العام لقطاع الخدمات المساندة بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: حرصت الهيئة على تبني أفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية، بما يضمن توفر رأس مال بشري على درجة عالية من الكفاءة والتأهيل .