علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية لـ35 مؤسسة

المصدر: دبي - البيان

كرّمت غرفة تجارة وصناعة دبي 35 شركة ومؤسسة حصلت على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات لدورة النصف الثاني من 2019، وذلك خلال حفلٍ نظمته أمس في مقرها. ويصل بذلك عدد العلامات الممنوحة إلى 413 علامة منذ إطلاق المبادرة في 2010.

وحصلت مجموعة القرم التجارية على العلامة للمرة التاسعة، في حين حصلت عليها للمرة الثامنة «إيميريل سيرفيسيز» وبنك المشرق والإمارات للصرافة. وحصلت مجموعة الشلهوب و«إينوفا» و«انفورمايشن فورت» و«ماب لإدارة المرافق» و«فيوليا» على العلامة للمرة السابعة.

وحصلت «إيه إف كونستركشن» و«باراماونت كومبيوتر سيستيمز» و«كويك ريجستريشن» على العلامة للمرة السادسة. و«أملاك للتمويل» و«ديمارا إنترناشونال» للمرة الخامسة، و«إيه سي جي سي كونستركشن» ودار التوريق، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي و«خدمات النقل المدرسي» و«تريستار» ومجموعة وصل لإدارة الأصول للمرة الرابعة. وحصلت «فيوتشر بايب إندستريز» وبنك الفجيرة الوطني على العلامة للمرة الثالثة، في حين حصلت «مجموعة هيماتريكس» و«إتش بي» على العلامة للمرة الأولى.

وحصلت «إمباور» و«سامر تاون إنتيريرز» ومجموعة تيكوم ومستشفى زليخة على النسخة المتقدمة من العلامة للمرة الثانية، وحصلت مجموعة أباريل والإمارات للغاز و«فارنيك للخدمات» على النسخة المتقدمة من العلامة للمرة الأولى. وحصلت شركة «دابر إنترناشونال» على العلامة عن فئتي مكان العمل والسوق.

وأشار إلى أنه تم منح 413 علامة إلى الشركات منذ إطلاق المبادرة في 2010.