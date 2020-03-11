إقبال على جائزة غرفة عجمان للأعمال

المصدر: عجمان - وام

تشهد جائزة غرفة عجمان للأعمال التي أطلقتها غرفة تجارة وصناعة عجمان لأعضائها من الشركات والمصانع ومؤسسات القطاع الخاص إقبالاً لافتاً للمشاركة في كافة الفئات وكان لفئة الابتكار النصيب الأكبر بما يؤكد توجهات الدولة بكافة مؤسساتها الحكومية والخاصة نحو تعزيز بيئة الإبداع والابتكار.

وناقشت اللجنة العليا للجائزة سير عمل الجائزة في نسختها الأولى، حيث سيغلق باب المشاركة في نهاية شهر مايو المقبل والبدء في تقييمها، ليكون الحفل الختامي والإعلان عن الفائزين بتاريخ 9 سبتمبر 2020.

وحضر الاجتماع التنسيقي في مقر الغرفة بعجمان الشيخ سلطان بن صقر النعيمي وعبدالله النعيمي وحمد الشامسي والدكتورة آمنة آل علي، أعضاء مجلس إدارة غرفة عجمان، وسالم السويدي المدير العام وناصر الظفري رئيس اللجنة المنظمة لجائزة غرفة عجمان للأعمال والمدير التنفيذي لقطاع الاتصال ودعم الأعضاء في غرفة عجمان.

واطلع الحضور على تقرير سير عمل الجائزة من حيث عدد الطلبات المقدمة من المؤسسات الخاصة وكذلك زيارات الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة، وخطة العمل المتبعة ضمن الجدول الزمني المحدد لحين الإعلان عن الفائزين بالفئات الستة «الشركات الصغيرة والمتوسطة، القطاع التجاري، القطاع الصناعي، الابتكار، التوطين والمسؤولية المجتمعية للشركات». كما تناول الاجتماع آليات الفرز الخاصة بالمشاركات وتحويل المشاركات المستوفية للجنة المحكمين لاختيار الجهة الفائزة عن كل فئة.