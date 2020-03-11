«رسملة» تستحوذ على منشأة أمريكية للبحث

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن، أمس، بنك رسملة لإدارة الاستثمارات البديلة استحواذه على أحدث منشأة للبحث والتطوير في مدينة فيلادلفيا، بولاية بنسلفانيا، بالولايات المتحدة مقابل 61 مليون دولار. وجرت عملية الاستحواذ على المنشأة من قِبَل صندوق رسملة للدخل العقاري بأمريكا الشمالية. والمنشأة مؤجرة حصرياً لشركة أكزالتا كوتينج سيستمز، وهي شركة عالمية للدهانات العالية الجودة الخاصة بقطاع النقل والصناعة.

وتُعد منشأة البحث والتطوير الممتدة على مساحة 175,000 قدم مربعة أحد مراكز الإبداع العالمية التابعة لشركة «أكزالتا» وواحدة من أضخم منشآت البحث والتطوير المتخصصة في الطلاء والدهانات العالية الأداء في العالم. وقال كبير المسؤولين التنفيذيين في رسملة، إريك سواتس: «يسرنا أن نُعلن عن الاستحواذ على منشأة أكزالتا التي تُعد من الأصول العالية الجودة التي تُدِرُّ تدفقات نقدية قوية وثابتة.

إننا نواصل توسيع نطاق محفظتنا الاستثمارية المتنوعة ودائمة النمو ، ونبحث باستمرار عن فرص لاستثمار مليار دولار إضافية في أمريكا الشمالية».

وتخطط رسملة للاستحواذ على المزيد من الأصول بالمملكة المتحدة وهولندا.