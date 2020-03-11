أجندة حافلة في «إكسبو الشارقة»

المصدر: (الشارقة - وام)

حفلت أجندة مركز إكسبو الشارقة خلال الأسبوع الأول من مارس بتنظيم واستضافة أربع فعاليات محلية ودولية كبرى تكللت بالنجاح وحظيت بمشاركة محلية وإقليمية وعالمية، إضافة إلى استقطابها لآلاف الزوار من داخل الدولة والخارج بما يعكس السمعة العالمية التي يتمتع بها المركز كوجهة بارزة في صناعة المعارض والمؤتمرات، ويؤكد نجاح جهوده للارتقاء بهذه الصناعة وتنشيط السياحة في دولة الإمارات عامة والشارقة خاصة.

واستهلت الفعاليات باستضافة النسخة الثانية من معرض «إكسبو كولينير» المتخصص بالطهي والمأكولات وصناعة الضيافة رافقه إطلاق النسخة الثالثة والعشرين من مسابقة الطهي الأكبر عالميا «صالون كولينير الإمارات»، كما شهد المركز استضافة أعمال الدورة التاسعة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي ومعرض التسوق الكبير، بالإضافة إلى استضافة معرض الاستثمار العقاري «إيكرس 2020» بدورته السابعة والذي شهد آلاف الزوار .