الأسهم الإماراتية ترتد صعودا وتربح 31.8 مليار درهم

المصدر: وام

نجحت أسواق المال الإماراتية في الارتداد صعودا وسط عمليات شراء شملت شريحة كبيرة من الأسهم، وكسبت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة 31.8 مليار درهم تقريبا في ختام التعاملات.

وقفز المؤشر العام لسوق دبي المالي الى مستوى 2231 نقطة بنمو نسبته 7.32 % في حين ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية ارتفع الى مستوى 4262 نقاط بزيادة نسبتها 5.52 % مقارنة مع الجلسة السابقة.

وفي ظل ارتفاع شهية التداول التي شهدتها جلسة اليوم فقد تجاوزت قيمة التداولات في السوقين 700 مليون درهم فيما وصل عدد الأسهم المتداولة 424 مليون سهم ابرمت من خلال 9758 صفقة.

وشملت قائمة الرابحين غالبية الأسهم المتداولة في الأسواق وارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني الى مستوى 9.62 درهم ولحق به في نفس الاتجاه سهم بنك دبي الإسلامي الصاعد الى 4.92 درهم كما صعد سهم اعمار الى 2.90 درهم بالإضافة الى سهم أرامكس 2.86 درهم.

وفي سوق العاصمة ابوظبي ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول الى 12 درهما كما صعد سهم أبوظبي التجاري الى 5.8 درهم ومصرف ابوظبي الإسلامي 4.63 درهم والدار الى 1.96 درهم وحقق سهم اتصالات مكاسب كبيرة بالغا مستوى 13.82 درهم.