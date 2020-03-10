الأسهم المحلية ترتد صعوداً بعد تطمينات «هيئة الأوراق المالية»

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ارتدت الأسهم المحلية إلى المنطقة الخضراء في مستهل تعاملات اليوم مدعومة بتحسن معنويات المستثمرين بعد تطمينات هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن الأسس المتينة للأسواق وقوة ومتانة الاقتصاد الوطني.

وارتفع سوق دبي بنحو 5.79% أو ما يعادل 120.43 نقطة ليبلغ 2199.35 نقطة مع سيطرة اللون الأخضر على جميع الأسهم المتداولة يتصدرها "أرامكس" و"إعمار العقارية" و"دبي الإسلامي"

وصعد سوق أبوظبي بنحو 4.26% أو ما يعادل 172.25 نقطة ليصل إلى مستوي 4211.33 نقطة مدعوماً بمكاسب غالبية الأسهم يتصدرها «أبوظبي الأول» و«أبوظبي التجاري» و«اتصالات».

كما تحققت مكاسب قوية للأسهم القيادية في سوق دبي المالي ليصعد دبي للاستثمار بنسبة 9.35% وأرامكس 8.43% والعربية للطيران 8.33% وإعمار العقارية 8.15% ودبي الإسلامي 6.98%.

وأشار وسطاء في الأسواق لـــ «البيان» بأن أسعار الأسهم المحلية تغري المستثمرين مع تداولها عند مستويات جاذبة ومكررات ربحية الأفضل في المنطقة.