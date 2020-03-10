89.2 مليار درهم فائض الميزانية المجمّعة 2019

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

كشفت الإحصاءات المالية للحكومة، التي تغطي الميزانيات المحلية والميزانية الاتحادية، عن تسجيل فائض في الحساب المالي الحكومي بنحو 89 ملياراً و424.6 مليون درهم خلال العام الماضي 2019، مقارنة بفائض قدره 89 ملياراً و424.6 مليون درهم في عام 2018، وفق البيانات الصادرة عن وزارة المالية.

وأظهرت البيانات وصول الإيرادات إلى 467.33 مليار درهم العام الماضي، مقارنة بنحو 477.63 مليار درهم خلال 2018. وتوزعت الإيرادات بواقع 104.76 مليارات للربع الأول، و145.11 ملياراً للربع الثاني، و109.33 مليارات للربع الثالث، و108.1 مليارات للربع الرابع.

وبحسب رصد «البيان الاقتصادي» التحليلي للبيانات، جاءت إيرادات العام الماضي بواقع 224.63 مليار درهم من الضرائب على الشركات المستخرجة للنفط ومنتجي الغاز الطبيعي وعلى البنوك العاملة بالدولة والرسوم الجمركية وبعض الرسوم الأخرى بزيادة 5.4% من 213 مليار درهم في 2018، فيما وصلت الإيرادات الأخرى إلى 237.87 مليار درهم والمساهمات الاجتماعية لنحو 4.83 مليارات درهم.

ووصل الإنفاق الجاري إلى نحو 381.14 مليار درهم خلال العام الماضي بانخفاض 1.8%، مقابل 388.2 مليار درهم في 2018. وتوزع الإنفاق الجاري بنحو 105.9 مليارات للربع الأول، و94.49 ملياراً للربع الثاني، و92.4 ملياراً للربع الثالث و88.26 ملياراً للربع الرابع.

وجاء الانخفاض في الإنفاق الجاري خلال العام الماضي موزعاً بواقع 107.14 مليارات درهم لتعويضات العاملين (الرواتب)، و16.39 ملياراً للمنح، و75.5 ملياراً للمنافع الاجتماعية، و25.4 ملياراً للإعانات المالية، و114.9 مليار درهم استخدام السلع والخدمات 5.1 مليارات استهلاك رأس المال الثابت، بينما انخفضت المصروفات الأخرى إلى 31.7 مليار درهم بانخفاض قدره 67.7% مقارنة بنحو 98.06 ملياراً في 2018.

ونما صافي إنفاق الاستثمار في الأصول غير المالية (الإنفاق الرأسمالي أو الاستثماري) بنسبة 61.8% من 30.4 مليار درهم في 2018 إلى 49.19 مليار درهم بنهاية 2019، وتوزع بواقع 13.08 ملياراً في الربع الأول، و9.9 مليارات في الربع الثاني، و10.8 مليارات للربع الثالث، و15.37 ملياراً للربع الرابع.