«اتصالات» توفّر خدمة الاجتماعات الافتراضية مجاناً

المصدر: (دبي ـ البيان)

أعلنت «اتصالات»، أمس، عن توفير خدمة الاجتماعات الافتراضية CloudTalk Meeting مجاناً لشركات ومؤسسات قطاع الأعمال في الدولة لمدة ثلاثة أشهر.

وقالت «اتصالات» في بيان إنها تهدف إلى دعم استمرارية قطاع الأعمال والمؤسسات بتوفير منصة رقمية آمنة للتواصل الافتراضي تتيح عقد الاجتماعات المرئية وغير المرئية عبر أي شبكة في الدولة ومن أي مكان.

ومن خلال المنصة الرقمية المتطورة، يمكن للشركات والمؤسسات الراغبة في الاستفادة من هذه الخدمة مواصلة أعمالها دون انقطاع عبر استخدام الاجتماعات المرئية عبر تقنية الفيديو وغير المرئية دون أي رسوم إضافية، لتعزيز إنتاجية الأعمال وتوفير تجربة تفاعل سلسة مع الأطراف المشاركة بالاجتماعات. كما توفر المنصة خدمات الرسائل الفورية، والدردشة الجماعية، وتبادل المحتوى وغيرها من مزايا التواصل.