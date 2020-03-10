استكمال المرحلة 2 من «كانال ريزيدنس ويست»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت مدينة دبي الرياضية استكمال المرحلة الثانية مشروع مجمع «كانال ريزيدنس ويست» السكني بعد الانتهاء من بناء البرجين العربي والإسباني الواقعَين في قلب مجتمع المدينة الرياضية، كما أعلنت المدينة عن توافر 391 وحدة متنوعة الحجم من استوديوهات وشقق بغرفة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، وأكدت تسليم 270 وحدة سكنية قبل نهاية فبراير.

في حين أن الوحدات السكنية الـ100 المتبقية لا تزال معروضة للبيع أو مؤجرة . وقالت موتاني غوسوامي، مديرة قسم المبيعات والإيجارات بمدينة دبي الرياضية: «يسعدنا استكمال «كانال ريزيدنس ويست» السكني وفق الجدول المخطط وبدون أي تأخير».