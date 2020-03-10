ورشة بغرفة الشارقة لرواد الأعمال

المصدر: (الشارقة - البيان)

استضافت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مؤخراً ورشة تدريبية بعنوان «تصميم نموذج العمل الابتكاري» التي أقيمت برعاية وتنظيم البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبالتعاون مع أكاديمية دبي لريادة الأعمال ومركز المشاريع الصغيرة والمتوسطة (تجارة 101) التابع للغرفة، وتأتي استضافة الغرفة لهذه الورشة في إطار جهودها لدعم ومساعدة رواد الأعمال، من خلال تبني ورعاية البرامج الابتكارية والمتجددة التي تعزز من قطاع ريادة الأعمال وتلبي تطلعات الشباب الشغوفين في إدارة مشاريع تحمل علامة تجارية إقليمية وعالمية.

وقدم الورشة التدريبية المستشار المالي الدكتور عبدالله محمد العوضي، بحضور محمد اليوسفي مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومنى عمران علي مدير مركز المشاريع الصغيرة والمتوسطة في غرفة الشارقة، وشهدت مشاركة عدد كبير من رواد الأعمال المواطنين، حيث تعرفوا على أحدث المفاهيم في تأسيس وإدارة المشاريع، والآليات المبتكرة في تصميم نماذج الأعمال، ونموذج القيمة المضافة وكيفية الحصول على القيمة المقترحة المثلى للمشروع، وطرق تحقيق الإيرادات وأساسيات المحاسبة.

وأكدت منى عمران أن الورشة وفّرت فرصة مثالية لاطلاع رواد الأعمال على الطرق العلمية لتطوير مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة.