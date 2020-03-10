«دبي لإدارة الأصول» توسّع نطاق أعمالها

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت «دبي لإدارة الأصول» أمس توسعة نطاق أعمالها في دبي، مع إضافة 11 مجمعاً سكنياً إلى محفظة إدارة الممتلكات، وتعزيز نطاق خدماتها للوصول إلى عدد أكبر من سكان دبي.

وتتولى «دبي لإدارة الأصول» الآن، الإشراف على الممتلكات في المجمعات السكنية التابعة لدبي القابضة، بعد دمج إدارة الخدمة المجتمعية في دبي للعقارات ضمن عملياتها، لتضاعف عبر هذه الخطوة من محفظة الوحدات التي تديرها الشركة إلى 41 ألف وحدة في 21 مجمعاً تضم أكثر من 170 ألف مقيم.

وتشمل المجمعات السكنية الجديدة، «جميرا بيتش ريزيدنس» و«ذا إكزكيوتف تاورز»، و«مدن»، و«سيرينا» و«فيلانوفا» و«بَيْ سكوير»، وغيرها. وفي إطار عروضها الموسعة، تسعى دبي لإدارة الأصول أيضاً للاستفادة من خبراتها الداخلية، وإنجازاتها على مدى 15 عاماً في إدارة ممتلكات أصحاب الأصول العقارية من الأفراد والمؤسسات.

وقال عارف مبارك، الرئيس التنفيذي لشركة «دبي لإدارة الأصول»: «نتطلع إلى توسعة عروضنا وخبراتنا لتشمل قاعدة أكبر من العملاء، حيث تضم محفظتنا وحدات سكنية للإيجار ستسهم في ترسيخ مكانة الشركة كشريك سكني مفضل في دبي».