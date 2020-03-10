ارتفاع التجارة بين رأس الخيمة وهولندا 53 %

المصدر: رأس الخيمة – البيان

بحثت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، خلال استقبالها وفداً هولندياً سبل وإمكانات زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين الإمارة وهولندا.

وقالت إيمان الهياس مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال بالغرفة: إن التجارة بين رأس الخيمة وهولندا ارتفعت بنسبة 53 % خلال عام 2018، فيما بلغ معدل النمو خلال 5 سنوات مضت وحتى العام 2018 ما نسبته 73 %، في مؤشر على تطور ونمو العلاقات بين الطرفين، خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال لقاء أعمال نظمته الغرفة في مقرها الرئيس مع وفد هولندي، يضم العديد من الشركات الاستثمارية، وبمشاركة نخبة من الشركات المحلية.

وأكدت إيمان الهياس سعي الغرفة المستمر في تشجيع وتحفيز الاستثمار بين الإمارة، ومختلف دول العالم خاصة في قطاعات السياحة والصناعة والزراعة والتكنولوجيا والطاقة، بما يتواءم مع الخطة الاقتصادية للإمارة، ما من شأنه الترويج لرأس الخيمة وجهة جاذبة للأعمال.

من جانبه أكد هانس ساندي القنصل العام لهولندا لدى الدولة، أن حجم الفرص الاستثمارية والتجارية التي توفرها هولندا، جعلها من الوجهات الجاذبة للاستثمار الأجنبي،