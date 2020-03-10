هيئة التأمين تصدر تدابير احترازية للحد من مخاطر كورونا

المصدر: دبي – عمرو عادل

أخطرت هيئة التأمين، جميع الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين والعاملين في القطاع، ضرورة اعتماد السياسات اللازمة واتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحد من المخاطر المرتبطة بتداعيات فيروس كورونا على قطاع التأمين في الدولة.

وطالبت الهيئة، أمس في تعميم نشرته أمس عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، الشركات العاملة في الدولة بوجوب اتخاذ القرارات المناسبة بشأن دعم أي من العملاء وحملة وثائق التأمين المتأثرين بالفيروس، حيث إن الشركات ستبقى مسؤولة عن القرارات المتخذة بهذا الشأن وبما يحافظ على سلامة مركزها المالي وملاءتها المالية والالتزامات المترتبة عليها.

وألزمت الهيئة كافة الشركات بتفعيل خطة التعافي من الطوارئ وذلك كجزء من نظام إدارة المخاطر في الشركة لضمان استمرارية الأعمال حيث تحتوي الخطة قائمة بالوظائف التي تحتاج إليها الشركة للإبقاء على سير الأعمال، وتوفير المعدات التي تحتاج إليها الشركة للإبقاء على سير الأعمال عن بعد، وتوفير الأموال التي قد تحتاج إليها الشركة للإبقاء على سير الأعمال، واعتماد هذه الميزانية من إدارة الشركة وفق مقتضى الحال لكل شركة، إضافة إلى أي متطلبات أخرى حسب مقتضى الحال.

وفيما يتعلق بموظفي الشركات، فقد ألزمت هيئة التأمين في تعميمها رقم 3 لسنة 2020 وحمل توقيع المدير العام، جميع العاملين في الشركات تطبيق كافة الشروط والتعليمات المتعلقة بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة بالدولة، بما فيها الحجر الصحي في حال السفر والعودة إلى أرض الدولة من الدول الأكثر تضرراً من انتشار الفيروس، وذلك في حال السفر عبر جميع المنافذ سواء كان السفر بداعي العمل أو لأسباب شخصية.

كما أوصت الهيئة بالعمل من المنزل لأي موظف ظهرت عليه أي من الأعراض المشابهة لأعراض المرض ومنها السعال أو الزكام واتخاذ الإجراءات العلاجية اللازمة في المراكز الصحية، والتوصية بإلغاء جميع الفعاليات الداخلية التي تتطلب تواجد وتجمع الموظفين في مكان واحد داخل جهة العمل، والتوصية بإمكانية المشاركة في المؤتمرات أو ورش العمل أو الدورات التدريبية أو الاجتماعات داخل وخارج الدولة من خلال التواصل عبر التقنيات الحديثة.

وأشارت الهيئة إلى أهمية النظر بإمكانية القيام بإجراءات وقائية أكثر تحفظاً كالطلب من الموظفين العمل عن بعد مدة معينة من خلال التفعيل المبكر والوقائي لخطة التعافي من الحالات الطارئة.

وأكدت الهيئة ضرورة التأكيد على اتباع كافة وسائل النظافة والتعقيم المستمر في كافة مرافق الشركة وقاعات التدريب ومختبرات الحاسوب وفروع الشركة المنتشرة في مختلف إمارات الدولة وفقاً للإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة.

وأوصت الهيئة بالنظر في إمكان اعتماد الدوام المرن للأمهات ممن لديهن أطفال في رياض الأطفال وتقديم الرعاية والاهتمام اللازم لقسم الخدمات والضيافة في الشركة وتوفير كافة متطلبات السلامة العامة والنظافة والتعقيم والإرشادات اللازمة لرفع مستوى الوعي الصحي للعاملين فيه. كما أوصت بنشر واعتماد رقم هاتف يخصص للطوارئ والرد على استفسارات الموظفين .