استكمال الأساسات الخرسانية لـ «بيكسل»

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت «إمكان»، شركة التطوير العقاري التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن تحقيق تقدم متزامن في أعمال تشييد أبراجها السبعة ضمن مجمع «بيكسل» على جزيرة الريم.

وكانت الشركة قد أطلقت سابقاً عمليات المبيعات في 3 من أبراج المشروع. ويأتي استكمال أعمال الأساسات الأولية للمباني المؤلفة من 7 طوابق، بمثابة خطوة بالغة الأهمية في عمليات تشييد «ميكـرز ديسـتركت»، الوجهة الأحدث للمبدعين ورواد الأعمال والعاملين لحسابهم الخاص في دولة الإمارات. ولدى استكماله، سيحتضن «بيكسل» 525 شقة تإضافة إلى 94 وحدة مكتبية و14 متجراً للتجزئة.

وسيكون «بيكسل» أول مرحلة من المشروع المقرر استكماله في عام 2021. وتتضمن خطة التطوير الرئيسية أيضاً فندقاً من فئة البوتيك، وخيارات سكنية متنوعة (3700 وحدة بالمجمل في أرجاء المشروع)، ومجموعة من المطاعم والمقاهي، ومساحات للعمل المشترك وسط مجتمع إبداعي .