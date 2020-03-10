32.5 ملياراً توزيعات 43 شركة مدرجة

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

ارتفعت توزيعات الأرباح النقدية لنحو 43 شركة وطنية مدرجة في أسواق المال المحلية إلى 32.53 مليار درهم عن 2019، موزعة بواقع 24.35 ملياراً لـ 27 شركة في سوق أبوظبي، و8.2 مليارات لـ 16 شركة في سوق دبي، بحسب رصد «البيان الاقتصادي».

ووفقاً للرصد، جاء «أبوظبي الأول» في الصدارة بإجمالي توزيعات 8.08 مليارات بواقع 74 فلساً للسهم الواحد، ثم «اتصالات» 6.95 مليارات بنحو 80 فلساً للسهم، يليه «أبوظبي التجاري» 2.64 مليار أو ما يعادل 38 فلساً للسهم الواحد. وفى المركز الرابع جاء «الإمارات دبي الوطني» بنحو 2.52 مليار أو ما يوازي 40 فلساً للسهم، ثم «أدنوك للتوزيع» بإجمالي 2.38 مليار أو ما يعادل 19.1 فلساً للسهم الواحد، ثم «دبي الإسلامي» بإجمالي 2.3 مليار أو 35 فلساً للسهم الواحد.

ولا تزال بعض هذه التوزيعات مقترحة رهن إقرار الجمعيات العمومية التي ستعقد خلال الأيام المقبلة، وأخرى تم إقرارها بالفعل، فيما لا تزال هناك بعض الشركات لم تعلن عن مقترحتها للتوزيعات حتى الآن من بينها «إعمار» وشركاتها التابعة.