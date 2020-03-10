سلطة دبي للخدمات المالية تعزز الابتكار

المصدر: (دبي - البيان)

أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية تقريراً مفصلاً حول التقدم الحاصل في برامج الابتكار، والذي يسلط الضوء على العناصر التي تم رصدها من قبل سلطة دبي للخدمات المالية والدروس المستفاد منها منذ ابتداء برنامج رخصة اختبار الابتكار في عام 2017.

وأطلقت السلطة رخصة اختبار الابتكار بهدف تمكين الشركات من تطوير واختبار مفاهيم مبتكرة في أو من مركز دبي المالي العالمي ضمن بيئة تنظيمية محكومة دون الخضوع لجميع المتطلبات التنظيمية المطبقة على الشركات المرخصة. وحتى الآن، تقدمت 41 شركة بطلب الانتساب للبرنامج، حيث تم قبول 20 شركة وتم اجتياز البرنامج بنجاح من قبل شركتين.

ويعمل البرنامج على تحفيز المشاركة والتعليم مع مجتمع الابتكار ومساعدة الشركات على تحسين مفهومها بالبيئة التنظيمية، ويمنح سلطة دبي للخدمات المالية منظور قيم يمكنها من إنشاء استجابات وأطر تنظيمية مناسبة ومتناسبة.

وقال برايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: تم إطلاق برنامج رخصة اختبار الابتكار لتشجيع المفاهيم الابتكارية في مركز دبي المالي العالمي في حين حماية المستهلكين من المخاطر مرتبطة بها. ومع استمرار البرنامج في التطور لدعم السوق، نتطلع إلى مواصلة دعمنا للابتكار في مركز دبي المالي العالمي وإمارة دبي. وسيتم قبول طلبات الانتساب للدفعة التالية من رخصة اختبار الابتكار خلال الفترة من 1 إلى 31 مايو 2020.