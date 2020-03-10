تعزيز التجارة بين الإمارات وأفغانستان

المصدر: (دبي – البيان)

بحث الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة حميد محمد بن سالم مع أحمد داودزي مستشار سفارة أفغانستان لدى الدولة، سبل تعزيز وتوطيد العلاقات التجارية بين القطاع الخاص بالبلدين.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري من خلال تبادل المعلومات والتشريعات ذات الصبغة الاقتصادية والاستثمارية، والتنسيق بشأن الفرص التجارية والمشاريع الاستثمارية المشتركة، وتبادل الوفود التجارية التي من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية واكتشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بشكل دوري. كما بحث حجم التبادلات التجارية الذي يُعد دون مستوى الطموح، مما يدعو للعمل بجدية لبذل جهود متواصلة وعالية المستوى لتعزيز حجم التبادل التجاري.

وقال بن سالم إن هذه اللقاءات تدعم بناء علاقة تجارية واقتصادية متينة، مشيراً إلى أنَّ غرف الإمارات مستعدة للعمل بصورة أكبر مع الجانب الأفغاني فيما من شأنه زيادة التبادل التجاري من خلال تبادل البعثات والزيارات التجارية، فضلاً عن إمكانية عقد ملتقيات الأعمال المشتركة وتنظيم لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال الإماراتيين ونظرائهم من أصحاب الأعمال الأفغان، للوصول إلى إستراتيجيات وطرق واضحة لتأسيس شراكات تجارية واقتصادية بين الجانبين.