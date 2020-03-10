مجموعة الإمارات تعيّن شهريار نوّابي بمنصب نائب رئيس أول

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة الإمارات تعيين المواطن شهريار نوّابي في منصب نائب رئيس أول للشؤون القانونية والامتثال والخصوصية. وسيتولى بموجب موقعه الجديد الإشراف على جهود الامتثال عالمياً، التي تتضمن قضايا ومتطلبات متنامية باستمرار للالتزام بالقوانين وإدارة المخاطر، بما في ذلك سيادة وانتشار أنظمة الخصوصية عبر العالم.

وسوف يواصل شهريار نوّابي إدارة الفرق القانونية لدعم الاستراتيجية التجارية لطيران الإمارات عالمياً، بالإضافة إلى مهامه الحالية كمدير لخصوصية المعلومات في المجموعة.

وقال عبد العزيز العلي، النائب التنفيذي للرئيس لإدارة الموارد البشرية في مجموعة الإمارات: تبرز ترقية شهريار مدى تنوع المواقع التي يتولاها المواطنون الإماراتيون في مجموعة الإمارات، ودورهم في نجاح وتنمية عملياتنا. فقد أدى إسهامات قيّمة في العديد من أنشطتنا التجارية المهمة.

وانضم شهريار نوّابي للعمل لدى مجموعة الإمارات في عام 2012 نائباً لرئيس الشؤون القانونية، وتولى قيادة فريق من القانونيين وإدارة الشؤون القانونية لعمليات طيران الإمارات العالمية. وفي عام 2018، عُيّن مديراً لشعبة خصوصية المعلومات في المجموعة.

وهو أيضاً عضو مجلس إدارة شركة الإمارات الخصوصية للتجزئة التابعة للمجموعة، وعضو كذلك في مجلس إدارة مشروع مشترك للمناولة الأرضية في الأردن، ومشروع مشترك للتموين مع العربية للطيران في الإمارات.

وكان شهريار نوّابي شغل قبل انضمامه لمجموعة الإمارات منصب المدير القانوني في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وأشرف على الاستثمارات الاستراتيجية والمعاملات المالية. وعمل كذلك في مكاتب قانونية خاصة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بما في ذلك الشركة القانونية الرائدة في المملكة المتحدة لينكليترز.