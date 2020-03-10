حضور نسائي في ثلث الشركات المدرجة بسوق دبي

المصدر: دبي ـ البيان

شهد سوق دبي المالي أمس احتفالية خاصة لقرع جرس التوازن بين الجنسين بمناسبة يوم المرأة العالمي، وذلك في إطار دوره النشط لتمكين المرأة في قطاع أسواق المال، ودعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ولا سيما الهدف الخامس المتعلق بالتوازن بين الجنسين. يأتي ذلك فيما تشير الإحصاءات إلى تواجد نسائي بمجالس إدارات ثلث الشركات المدرجة.

وجاء تنظيم السوق لاحتفالية قرع الجرس للسنة الثالثة على التوالي ضمن سلسلة احتفاليات مماثلة لقرع جرس الافتتاح أو الإغلاق في 75 بورصة عالمية على مدى أسبوع بالتعاون مع مبادرة الأمم المتحدة لأسواق المال المستدامة.

حضر احتفالية قرع الجرس عدد من عضوات مجالس إدارات الشركات المدرجة، علاوة على كبار مسؤولي الإدارة التنفيذية العليا للسوق وممثلي مؤسسات الأعمال ذات الصلة بقطاع أسواق المال.

وقال حسن السركال، الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع العمليات في سوق دبي المالي: "نتطلع لأن تكتسب جهودنا المشتركة مع العديد من المؤسسات الدولية والمحلية المعنية بشؤون تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين زخماً أقوى في المرحلة المقبلة بما يحقق رؤية القيادة والأهداف الوطنية فيما يخص التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة.

ويعد سوق دبي المالي من أوائل الأسواق المنضمة إلى مبادرة الأمم المتحدة لأسواق رأس المال المستدامة منذ العام 2016.