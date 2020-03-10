«العربي المتحد» يبحث إطفاء الخسائر المتراكمة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

يعقد «البنك العربي المتحد» اجتماع الجمعية العمومية في 13 أبريل القادم للنظر في الموافقة على إطفاء كامل الخسائر المتراكمة بواقع 897.9 مليون درهم خصماً من الاحتياطي الخاص بمبلغ 422.1 مليون والاحتياطي القانوني بواقع 475.8 مليوناً.

كما تناقش الجمعية الموافقة على إصدار صكوك إضافية من المستوى الأول غير قابلة للتحويل بحد أقصى 250 مليون درهم أو ما يعادله بالعملات الأخرى، لأغراض تعزيز كفاية رأس المال. وتبحث الجمعية أيضاً المصادقة على إنشاء برنامج لإصدار أوراق دين مصرفية متوسطة الأجل.

وتنظر الجمعية أيضاً عدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة، وتعديل نسبة تملك مواطني الدولة، بحيث لا تقل عن 60% من رأس مال البنك. في سياق آخر، أعلن البنك أن ديمة الصوص تقدمت باستقالتها من منصب أمانة سر وتعيين أحمد سمارة بدلاً عنها.