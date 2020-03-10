«الإمارات للألمنيوم» تمدد اتفاقها مع «فيناكومين» الفيتنامية للحصول على الألومينا حتى 2023

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عقداً جديداً مدته 3 سنوات مع شركة فيناكومين الفيتنامية لتواصل توريد الألومينا إلى الإمارات حتى عام 2023. وبموجب الاتفاقية، ستواصل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم شراء ما يصل إلى 300,000 طن من الألومينا من فيناكومين سنوياً.

ويأتي هذا الاتفاق كتمديد للاتفاقية التي وقعتها الشركتان في أواخر عام 2017 والمقرر أن تنتهي بنهاية هذا العام. يأتي ذلك في أعقاب زيارة قام بها وفد تجاري لفيتنام في أكتوبر برئاسة معالي سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد. وتعتبر مادة الألومينا من بين أبرز عناصر التبادل التجاري بين الإمارات وفيتنام.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «نحن سعداء بتعزيز الشراكة المتينة مع فيناكومين في إطار العلاقات التجارية المتنامية بين الدولتين، ونتطلع إلى مواصلة الحصول على الألومينا من فيتنام خلال الأعوام المقبلة، وكذلك استكشاف السبل التي يمكننا من خلالها العمل بشكل أوسع مثل تحسين البنية التحتية للموانئ الفيتنامية وفرص التنقيب الأخرى».

ومن جانبه، قال دانغ ثانه هاي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة فيناكومين: «تعد الإمارات العالمية للألمنيوم أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم، ويسعدنا أن نمدد اتفاقنا بتوريد مادة الألومينا مع هذه الشركة الرائدة في صناعة الألمنيوم. بالنسبة لـشركة فيناكومين، تتماشى هذه الاتفاقية أيضاً مع توجيهات وزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية للمساهمة في تعزيز العلاقات التجارية مع دولة الإمارات، الشريك التجاري الأكثر أهمية لدولتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». ويتم تكرير الألومينا من خام البوكسيت وهو المادة الأولية لمصاهر الألمنيوم.