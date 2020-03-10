نمو متوقع لتعاون الإمارات وليتوانيا

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

أعرب ليناس لينكيفيشيوس وزير خارجية ليتوانيا عن أمله في تطوير العلاقات الثنائية مع الإمارات في مختلف المجالات، متوقعاً أن تشهد علاقات التعاون الاقتصادي الإماراتي الليتواني نمواً بنسبة 50%، خلال المرحلة المقبلة.

وذكر أن الإمارات تعتبر من أكثر دول الشرق الأوسط تطوراً ونرغب في تعزيز التعاون الاقتصادي معها وجلب المزيد من الاستثمارات الإماراتية في المجالات الصناعية والزراعية. وأشاد بنتائج المحادثات التي أجراها مع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

ووصف مشاركة بلاده في إكسبو 2020 بأنها أهم حدث ثقافي وسياحي لبلاده، مؤكداً أن ليتوانيا تسعى من خلال مشاركتها في إكسبو إلى اطلاع شعب الإمارات ومنطقة الخليج والشرق الأوسط والعالم على حضارة ليتوانيا وثقافتها ومدى التقدم الذي أحرزته في العلوم والتكنولوجيا والحفاظ على البيئة والتعليم وتقنية المعلومات.

وقال إن هناك العديد من علاقات التعاون على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، مشيراً إلى التعاون الوثيق في مجال الحلول التقنية وأنظمة الدفاع الرقمية.

وقال: يتجلى التزامنا بتعزيز العلاقات الثنائية بافتتاح سفارة في أبوظبي. كذلك عملت الدولتان على تأسيس روابط ثقافية متينة، حيث تعتزم ليتوانيا القيام بالعديد من الأنشطة الثقافية والمبادرات المشتركة باعتبار الثقافة هي جسر للتقارب بين شعبي البلدين الصديقين. كما أعرب عن أمله في افتتاح خط جوي مباشر لربط الإمارات وليتوانيا وتنشيط حركة السياحة والتبادل التجاري.