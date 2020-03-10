شركة يامي جنكشن تفتتح 10 فروع في دبي وأبوظبي والشارقة

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت شركة يامي جنكشن، سلسلة المطاعم سريعة النمو التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن خططها الاستثمارية بقيمة 20 مليون درهم كجزء من استراتيجيتها التوسعية لسلسلة مطاعم «ملك الطاووق». وتتطلع الشركة إلى توسيع عملياتها التشغيلية لتشمل مختلف المناطق في دولة الإمارات.

وتعمل الشركة على توسيع العلامة التجارية تدريجياً، حيث ستقوم بافتتاح 10 فروع في دبي وأبوظبي والشارقة بحلول نهاية عام 2020. إلى جانب ذلك، تعمل الشركة أيضاً على خطط لاقتناء العلامات التجارية الحالية أو تقديم علامات تجارية جديدة في المستقبل القريب.

وقال محمود حرب، المدير الإداري والمؤسس المشارك في شركة يامي جنكشن: حجم الاستثمارات في قطاع المطاعم في الإمارات في نمو متواصل، ونحن متفائلون بشأن خطتنا التوسعية لسلسة مطاعم «ملك الطاووق».