الرئيس الرواندي يفتتح رسمياً منتجع ون آند أونلي غوريلاز نيست

المصدر: دبي - البيان

افتتحت شركة كيرزنر الدولية القابضة المحدودة رسمياً منتجع ون آند أونلي غوريلاز نيست في رواندا، بحضور الرئيس بول كاغامه رئيس جمهورية رواندا ومحمد الشيباني، المدير والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، يوم الخميس الموافق 27 فبراير 2020.

وبدأ المنتجع في استقبال ضيوفه اعتباراً من 1 نوفمبر 2019 ليختبروا تجربة لا مثيل لها ويتمتّعوا بإقامة مميّزة بالقرب من أحد أشهر مآوي الغوريلات الجبلية في العالم.

ويقع هذا المنتجع على سفوح تلال سلسلة جبال فيرونغا البركانية الآسرة حيث يتسنى للضيوف اكتشاف أروع المناطق الطبيعية في العالم التي لم يزرها إلاّ قلة من الناس.

ويُعتبر ون آند أونلي غوريلاز نيست المنتجع الأفخم في قرية كينيجي التي تقع شمال غرب رواندا على بُعد خمس دقائق فقط من حديقة البراكين الوطنية والتي تعتبر بأنّها ملاذ للغوريلا الجبلية النادرة والمهددة بالانقراض وموطن لخمسة براكين خامدة. وهي مصنّفة من فئة الغابات المطيرة نسبةً إلى نظامها الإيكولوجي الجبلي.

وكان في استقبال الرئيس بول كاغامه والسيدة الأولى محمد الشيباني، المدير والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ورئيس مجلس إدارة شركة كيرزنر الدولية.

واستقبل المنتجع ضيوفه بحفاوةٍ على وقع ضربات الطبول على الطريقة الرواندية، ورفع الرئيس بول كاغامه ومعالي محمد الشيباني الستار على لوحة المنتجع المنقوشة.

وقال محمد الشيباني: "أفتخر بالإعلان عن افتتاح منتجع ون آند أونلي غوريلاز نيست. وأود أن أخصّ بالشكر فخامة الرئيس بول كاغامه لترحيبه بشركة كيرزنر الدولية ومنتجع ون آند أونلي في رواندا الساحرة. مضيفاً: تُعدّ رواندا خير مثال على قيادة الرئيس الحكيمة ورؤيته الملهمة، وقد باتت حالياً أحد أكثر البلدان أماناً وتطوراً في العالم بما أنها تتمتّع برؤية واضحة وإيجابية تستهدف استدامة الحياة البرية، والمحافظة عليها وحمايتها ونخصّ بالذكر حيوانات الغوريلا الجبلية المهيبة.

من جهته، قال الرئيس بول كاغامه: "مع افتتاح منتجع ون آند أونلي في رواندا، أرسينا مع شركائنا في دبي علاقاتٍ وطيدة فعملنا معاً عن كثب لاسيما في مجال الاستثمار ونحن ممتنون لاستثماراتكم فيما نضع نصب أعيننا هدف الاستفادة معاً من هذا النوع من الاستثمار. تتقارب وجهات النظر في ما يخصّ توفير منتجات فاخرة لاسيما في هذه الحالة حيث افتتحت علامة ون آند أونلي منتجعين في رواندا. نحن نسعى جاهدين لكي تشعر وكأنك في منزلك وسوف نحافظ على هذه الميزة التي تضيف قيمة إلى هذا الاستثمار بطرقٍ عدة."

يضمّ المنتجع 21 غرفة مفعمة بالخصوصية تتربّع على ركائز خشبية وتتسم بأسلوبٍ جميل يحاكي سمات الغابة ويندمج مع الموقع المميّز للمنتجع. وقد صُممت جميعها لتتكامل مع محيطها الطبيعي الرائع وتحيط بها أشجار الأوكاليبتوس المذهلة. يزدان كل نُزل وجناح بموقد حطب وتطلّ التراسات الخاصة على مناظر رائعة مترامية الأطراف ليعيش الضيوف تجربة إفريقية لا تُنسى.

يبعد هذا المنتجع ساعتين ونصف الساعة عن مطار كيغالي الدولي. وللوصول إليه، يمكن للضيوف أن يستقلوا السيّارة ويتمتّعوا بالمناظر الطبيعية الرائعة فيما يعبرون التلال مترامية الأطراف في الريف والقرى الخلابة، أو يمكنهم الصعود على متن طائرة هليكوبتر تنطلق من المطار وتهبط بعد 25 دقيقة على مدرج هبوط الطائرات الخاص بالمنتجع.