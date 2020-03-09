تأجيل "سوق السفر العربي" إلى يونيو 2020

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة ريد ترافيل إكزيبشنز عن تأجيل إقامة معرض سوق السفر العربي إلى الفترة الممتدة من 28 يونيو إلى 1 يوليو 2020 في مركز دبي التجاري العالمي في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وإذ نعرب في معرض سوق السفر العربي عن بالغ قلقنا وتعاطفنا مع جميع الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، فإننا نراقب ونتابع عن كثب آخر التطورات المتعلقة بالأزمة الصحية العالمية الناجمة عن تفشي هذا الفيروس. إن سلامة وصحة جميع المشاركين في معرض سوق السفر العربي من موظفين وعملاء وشركاء وعارضين تعد أولوية قصوى بالنسبة لنا.

ونظراً لانتشار "كوفيد-19" على نطاقٍ واسع في مختلف أنحاء العالم، فإننا وبعد التشاور مع أصحاب المصلحة لدينا، وإدارة مركز دبي التجاري العالمي، والمنظمات الداعمة، وبما يتماشى مع النصائح والإرشادات التي تقدمها السلطات الصحية الرسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة المتعلقة بالسفر من وإلى الدول المتأثرة بانتشار فيروس كورونا المستجد، فإننا اتخذنا قراراً بتأجيل هذا الحدث الذي كان مقرراً له أن يقام في الفترة من 19 إلى 22 أبريل 2020 في مركز دبي التجاري العالمي.

وفي الوقت الذي تتبع فيه دولة الإمارات العربية المتحدة أدق وأفضل المعايير والبروتوكولات الطبية العالمية المتعلقة بمواجهة هذا المرض، فقد اتخذنا هذا القرار الذي يصب في مصلحة صناعة السفر والسياحة، وبما يمكننا من تنظيم حدث كبير يوفر للجميع أفضل الفرص ويتيح لهم إضافة المزيد من الخبرات. لقد جاء قرارنا في هذا التوقيت كي نمنح أصحاب المصلحة أكبر قدر ممكن من الوقت، بما يتيح لهم اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة وإعادة جدولة خططهم وبرامجهم على هذا الأساس، وكي نضمن في الوقت عينه حضور أقوى للمعرض في شهر يونيو المقبل.

نحن ندرك تماماً الدور الهام الذي يلعبه معرض سوق السفر العربي 2020 وفائدته الكبيرة للخبراء والمتخصصين في هذه الصناعة ضمن منطقة الشرق الأوسط وخارجها، كما نعرب عن امتناننا للدعم والتأييد الكامل الذي تلقيناه من قبل عملائنا وشركائنا.

وللمضي قدماً في هذا الشأن، فإننا مستمرين في التواصل المباشر مع جميع الهيئات والسلطات ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة ودبي، كما نتبع أحدث الإرشادات والتوجيهات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، وسنطلعكم على أي تطورات جديدة نحصل عليها في هذا الشأن.

مجدداً، نود أن نؤكد وقوفنا الكامل إلى جانب جميع المتضررين والمصابين بفيروس كورونا المستجد في هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها العالم.