شركة ناشئة بهاكاثون الابتكار في «2071»

المصدر: دبي ـ وام

نظمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل «هاكاثون الابتكار للشركات الناشئة» في منطقة 2071 بدبي، بمشاركة أكثر من 30 شركة ناشئة من الإمارات وخارجها وذلك بهدف توفير الفرصة للشركات الناشئة وأصحاب الأفكار المبتكرة للمشاركة في تطوير حلول مبتكرة للعديد من التحديات الاقتصادية والتجارية المرتبطة بالعلامات التجارية، مع تخصيص مكافآت تشجيعية للشركات التي تقدم أفضل الحلول.

وشمل الهاكاثون تحديين رئيسيين هما؛ تحدي «العلامات التجارية»، وتحدي «الاعتراضات» الذي يركز على حالات قبول أو رفض تسجيل العلامة التجارية، فيما تبلغ قيمة الجائزة المالية لكل تحد 25 ألف درهم.

وكرم المهندس محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، الفرق الفائزة، بحضور سماح الهاجري مدير إدارة مكافحة الممارسات الضارة والرئيس التنفيذي للابتكار بوزارة الاقتصاد، وفاطمة الحوسني مدير إدارة العلامات التجارية بوزارة الاقتصاد.

وتم إطلاق المبادرة على مرحلتين، وفازت بالمرحلة الأولى من الهاكاثون شركة غيكس المتخصصة بتوفير حلول تكنولوجيا المعلومات للشركات والأفراد، وشركة إم إم جي التي تأسست في إسبانيا عام 2015 وتعمل على توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير حلول عالمية تعزز تطوير وتبادل المعرفة.

وقال محمد الشحي إن تنظيم مثل هذه الفعاليات يُغذي بيئة الابتكار بالدولة ويخلق حافزاً للمبتكرين وأصحاب الشركات الناشئة في المساهمة في تطوير الخدمات الحكومية وجعلها أكثر ابتكاراً ومواكبة للمتغيرات التكنولوجية المتسارعة وأيضا تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة والمبتكرة.

وقال خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل إن استضافة هاكاثون الابتكار للشركات الناشئة في منطقة 2071 تتيح المجال للشركات الناشئة للعمل في بيئة مبتكرة تحفز روح الابتكار وريادة الأعمال لأصحاب الأفكار المستقبلية والواعدة، وتوفر لهم فرصة تبادل الخبرات والتجارب والتواصل مع الجهات الحكومية والخاصة في حي دبي للمستقبل.